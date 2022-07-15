İzmit’te feci kaza! Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular 1 ölü, 1 yaralı
YAŞAM DHA
İzmit'te, 2 genç ödünç aldıkları hafif ticari araçla parka uçtu. Kazada 21 yaşındaki Yusuf Derin hayatını kaybetti, arkadaşı 19 yaşındaki Enes Karabulut ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmit'te yaşanan kaza saat 03.30 sıralarında Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Yusuf Derin arkadaşı Enes Karabulut ile birlikte bir tanıdıklarından ödünç aldıkları 34 FA 5414 plakalı hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Bulvar üzerine geldikleri sırada sürücü Yusuf Derin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çarptıktan sonra savrulmaya başladı.
İki ağacı deviren araç, çocuk parkına çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Derin ve arkadaşı Enes Karabulut'u Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.
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