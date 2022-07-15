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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için tırmandılar! Artos Dağı zirvesinde pankart açtılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.07.2022
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için tırmandılar! Artos Dağı zirvesinde pankart açtılar

Van Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına Artos Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, zirvede 15 Temmuz şehitlerinin anısına “15 Temmuz Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” yazılı pankart açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi, profesyonel dağcılar eşliğinde Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 537 metrelik Artos Dağı'na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına tırmanış düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen etkinlikte dağcılar sabah 03.00 saatlerinde Artos Dağı'na tırmanışa geçti.

Yaklaşık 3 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, zirvede 15 Temmuz şehitlerinin anısına "15 Temmuz Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart açtı.

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