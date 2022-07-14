Donald Trump'ın acı günü: Eski eşi hayatını kaybetti
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, 73 yaşında hayatını kaybetti. Eski eşinin vefatını sosyal medyadan duyuran Donald Trump, "O harika bir kadındı, ilham verici bir hayat sürdü. Çocuklarımız ve ben seninle gurur duyuyoruz. Huzur içinde yat" dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, 73 yaşında öldü.
DONALD TRUMP'TAN BAŞSAĞLIĞI
Sosyal medya üzerinden eski eşi için bir taziye mesajı yayımladı.
Trump açıklamasında, "Ivana'nın New York'taki evinde vefat ettiğini herkese bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğumuz Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" dedi.
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