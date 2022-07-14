14 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Donald Trump'ın acı günü: Eski eşi hayatını kaybetti

Donald Trump'ın acı günü: Eski eşi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
ABONE OL
Donald Trump’ın acı günü: Eski eşi hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, 73 yaşında hayatını kaybetti. Eski eşinin vefatını sosyal medyadan duyuran Donald Trump, "O harika bir kadındı, ilham verici bir hayat sürdü. Çocuklarımız ve ben seninle gurur duyuyoruz. Huzur içinde yat" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, 73 yaşında öldü.

DONALD TRUMP'TAN BAŞSAĞLIĞI

Sosyal medya üzerinden eski eşi için bir taziye mesajı yayımladı.

Trump açıklamasında, "Ivana'nın New York'taki evinde vefat ettiğini herkese bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğumuz Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA