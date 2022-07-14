Donald Trump’ın acı günü: Eski eşi hayatını kaybetti

Trump açıklamasında, "Ivana'nın New York'taki evinde vefat ettiğini herkese bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. İlham verici bir hayat süren, güzel ve harika bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğumuz Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz onunla gurur duydukça o da onlarla gurur duyuyordu. Huzur içinde yat Ivana!" dedi.

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