Son dakika: Siirt’te otomobille kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan, aralarından çocukların da bulunduğu 4'ü ağır 11 yaralı, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan, Beşiri ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.