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Bursa’da alev alan buğday tarlası küle döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Bursa’da alev alan buğday tarlası küle döndü

Bursa İnegöl’de 50 dönüm ekili buğday tarlasında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu etraftaki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu tarlanın büyük bölümünde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sularında OSB'de bulunan 50 dönüm buğday ekili tarlada henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdü.

Çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu, yaklaşık 40 dönüm alandaki ekili buğday yanarak zarar gördü.

Polis ekipleri, yangının kundaklama olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattılar.

Buğday tarlası küle döndü BUĞDAY TARLASI KÜLE DÖNDÜ
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