Bursa’da alev alan buğday tarlası küle döndü
YAŞAM İHA
Bursa İnegöl’de 50 dönüm ekili buğday tarlasında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu etraftaki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu tarlanın büyük bölümünde hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sularında OSB'de bulunan 50 dönüm buğday ekili tarlada henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdü.
Çevredeki tarlalara sıçramadan söndürülen yangın sonucu, yaklaşık 40 dönüm alandaki ekili buğday yanarak zarar gördü.
Polis ekipleri, yangının kundaklama olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattılar.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman 2022? Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman?
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
- Bankalardan bayram ettirecek hamle! Minimum 5 bin TL ödenecek! SSK, Bağkur ile en düşük emekli maaşı...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında yatar? Ödeme takvimi...
- 15 Temmuz'da bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank çalışma saatleri...
- %41 zam geldi! 5,10,15,20 yıl çalışan için ayrı hesap, 15.371 TL oldu! Brüt maaş ile 30 günlük giydirilmiş ücret...
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
- DGS sonuçları bugün, erken açıklanır mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? Tweetler şu anda yüklenmiyor hatası...
- TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa konut başvuruları başladı mı? İşte tarihler ve şartları...
- Benzin ve motorin fiyatları son dakika: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 14 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste...
- Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4C emekli, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı yattı mı? Tahsis numarası...