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İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji saat verdi | Sel ve su baskını yaşanabilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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İstanbul ve Ankara için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji saat verdi | Sel ve su baskını yaşanabilir

İstanbul ve Ankara'da yaşayan milyonlarca vatandaşa sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sel ve su baskınları için peş peşe açıklamalar yapılırken, İstanbul ve Ankara için Meteoroloji'den saat verildi. Meteoroloji, Marmara'nın yanı sıra Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini de uyardı. İşte 5 günlük hava durumu...

Kurban Bayramı'nın ilk günüyle birlikte hava sıcaklığı mevsim normallerinde devam ederken, Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için peş peşe sağanak yağış uyarıları geldi.

İstanbul'a yağmur yağacağı belirtilirken, Ankara Valiliği de milyonlarca vatandaşı uyardı. İstanbul ve başkent Ankara için ayrıca sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunulması istedi.

YARIN SABAN BAŞLAYACAK

Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu) Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, DOLU, KUVVETLİ RÜZGAR

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İSTANBULLULAR YARINA DİKKAT!

İstanbul genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN PAYLAŞIM: KUVVETLİ SAĞANAK VAR

Ankara Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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