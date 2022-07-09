Antalya’da Rusların butikten kıyafet hırsızlığı saniye saniye kamerada

İş yerinde rutin günlük malları yerlerine yerleştirdiklerini ve rutin işlerine devam ettiklerini belirten butik sahibi Erdinç Yıldız, "Akşamüstü bir grup müşteri geldi. Arkadaşları tezgahtar arkadaşlarımızı oyalarken bir kadın gelip ürünü yerinden alıyor gidiyor başkasını deniyor onu da alıyor. Biz bunları akşam ürünü yerinde bulamayıp kamerayı izleyince anlıyoruz. Bu tespit edilen bir olay. Tespit edilemeyen diğer arkadaşlarımızın işyerlerinde de çok sayıda olay var" dedi. Polis, hırsızlık yapan turistin bulunması için çalışma başlattı.

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