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Antalya'da Rusların butikten kıyafet hırsızlığı saniye saniye kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Antalya’da Rusların butikten kıyafet hırsızlığı saniye saniye kamerada

Antalya Manavgat’ta 3 şahısla beraber bir butiğe gelen Rus kadın turist, arkadaşları tezgahtarları oyalarken, seçtiği poları iyice inceledikten sonra kaşla göz arasında poşetlerine attı. Polarlarla beraber aldığı tişörtün parasını ödeyip mağazadan ayrılan turistin yaptıkları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kapalı Çarşıda bir butikte meydana geldi. Akşam sularında butiğe gelen 4 Rus turist ufak tefek alışveriş yaptıktan sonra iş yerinden çıktı.

SABAH YERLEŞTİRDİKLERİNİ YERİNDE BULAMADI

Akşam saatlerinde raflarda bulunan ürünleri kontrol eden işyeri sahibi Erdinç Yıldız, sabah kendisinin koyduğu polarlardan bazılarının yerinde olmadığını görünce, çalışanlara polar satıp satmadıklarını sordu.

KAMERALARI KONTROL ETTİ

Çalışanların polar satılmadığını söylemesi üzerine Erdinç Yıldız, güvenlik kameralarını izledi.

Erdinç Yıldız ve yanında görüntüleri izleyenler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öğle saatlerinde gelen 4 turistten 3'ü alışveriş yapma bahanesiyle tezgahtarları oyalarken, elinde poşetlerle gelen kadın turist polarların bulunduğu bölümde polarlara baktıktan sonra arka arkaya 2 adet poları çantasına koyduğu kayıtlara geçti. Polarları çantaya koyan turist, hiç bakmadan ve kontrol etmeden aldığı tişörtü ise kasaya götürüp parasını ödedikten sonra mağazadan ayrıldı.

İş yerinde rutin günlük malları yerlerine yerleştirdiklerini ve rutin işlerine devam ettiklerini belirten butik sahibi Erdinç Yıldız, "Akşamüstü bir grup müşteri geldi. Arkadaşları tezgahtar arkadaşlarımızı oyalarken bir kadın gelip ürünü yerinden alıyor gidiyor başkasını deniyor onu da alıyor. Biz bunları akşam ürünü yerinde bulamayıp kamerayı izleyince anlıyoruz. Bu tespit edilen bir olay. Tespit edilemeyen diğer arkadaşlarımızın işyerlerinde de çok sayıda olay var" dedi. Polis, hırsızlık yapan turistin bulunması için çalışma başlattı.

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