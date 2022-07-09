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Son dakika: Bağcılar'da korkutan yangın! Diğer binalara da sıçradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Son dakika: Bağcılar’da korkutan yangın! Diğer binalara da sıçradı

Son dakika haberi... Bağcılar Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki tek katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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