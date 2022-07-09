Trabzon’da kolonya faciaya neden oluyordu! Alev alev yanmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada
Trabzon Ortahisar’da bir markette küçük çocuğun ateşe verdiği kolonyanın sıçradığı vatandaş alev alev yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, bir markette meydana gelen olayda küçük bir çocuk masanın üzerine kolonya döktü.
KOLONYAYI ATEŞE VERDİ
Döktüğü kolonyayı oyun oynarken ateşe veren çocuk alevlerin üzerine bir defa daha kolonya dökünce alevler market sahibi Doğukan Kaya'nın üzerine geldi.
KIYAFETİNİ ANİDEN ALEVLER SARDI
Kıyafetini aniden alevler saran Doğukan Kaya alev alan tişörtünü çıkartarak yanmaktan son anda kurtuldu.
"KOMPLE YANACAKTIM"
Market sahibi Doğukan Kaya, ateşin üzerine tekrar kolonya dökünce ateşin kendisine sıçradığını belirterek, "Burada oturuyorduk. Bir ağabeyimizin oğlu kolonyayı aldı masanın üstünde yaktı. Sonra küçük bir ateş çıktı. Ateşin üzerine tekrar kolonyayı dökünce ateş bana sıçradı. Tişörtüm naylon olduğu için bir anda alev oldu. O anda sağa sola gittim. Sonra tişörtü çıkarttım. Yoksa komple yanacaktım. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Şok oldum. İnsan tedirgin oluyor. Çok şükür hastanelik bir durum olmadı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" ifadelerini kullandı.
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