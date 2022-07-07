Son dakika: Avukat Servet Bakırtaş ve Öznur Tufan’ı öldüren zanlı tutuklandı

Zanlı, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. Cumhuriyet savcısına ifade veren Abdullah T, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, zanlı Abdullah T'nin tutuklanmasına karar verdi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 2014'te tartışma yaşadığı Burak Ocak'ı silahla yaralayan zanlıya tazminat davası açıldığı, zanlının bunun üzerine Burak Ocak'ın teyzesi Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'tan davayı geri çekmelerini istediği, davanın geri çekilmemesi nedeniyle de cinayetleri işlediği belirlendi.