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Telefon dolandırıcılarına 2 milyon TL kaptırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Telefon dolandırıcılarına 2 milyon TL kaptırdı

Bartın'da yaşayan Y.A. kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Y.A.’yı 2 milyon TL dolandıran şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı.

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