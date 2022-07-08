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SON DAKİKA: EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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SON DAKİKA: EGM: 12 ilde hız denetimleri başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığından, Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, şehirlerarası karayollarında hız denetimlerine başlandığı açıklaması yapıldı.

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