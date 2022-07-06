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Son dakika: İstanbul'da çifte infaz! Abdullah Türkoğlu, avukatı ve dava açan kadını öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika: İstanbul’da çifte infaz! Abdullah Türkoğlu, avukatı ve dava açan kadını öldürdü

Son dakika haberleri... Abdullah Türkoğlu, İstanbul'da tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine dehşet saçtı. İki farklı adrese baskın yaparak avukatı ve dava açan kadını öldüren Abdullah Türkoğlu yakalandı.

İstanbul Bakırköy'de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu dehşet saçtı. İki farklı adreste; Avukatı ve dava açan kadını öldüren zanlı kıskıvrak yakalandı.

İSTANBUL'DA ÇİFTE İNFAZ!

İddiaya göre Abdullah Türkoğlu bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğeni ile tartışma yaşadı. Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaralayan Türkoğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Türkoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinden tahliye olan saldırgan Abdullah Türkoğlu, yeğenini vurduğu 71 yaşındaki Öznur Tufan'ın bir de tazminat davası açtığını öğrenince dehşet saçtı.

AVUKATIN BÜROSUNA SİLAHLI BASKIN

Silahına sarılan Türkoğlu, önce davanın avukatlığını yapan Servet Bakırtaş'ı Bakırköy Kartaltepe'deki bürosuna baskın düzenledi. Burada avukatı kendi bürosunda kurşuna dizdi, ardından da davacı Öznür Tufan için Büyükçekme'ye doğru yola koyuldu.

İKİNCİ CİNAYET BÜYÜKÇEKMECE'DE

Tufan'ı iş yerinde basan Türkoğlu burada da silahıyla ikinci cinayetini işledi.

"BİR SENEDEN BERİ TEHDİT EDİYORDU"

Yaşananları anlatan Tufan'ın komşusu, "Olay, Bahçelievler'deki bir tartışmadan çıkıyor. Orada Öznur Tufan'ın yeğenini vurdu. Çok şükür ölmedi. Bu cezaevine girdi. Beş yıl yattı. Bu hapishaneden çıktı. Tazminat davası açılmış. Bu, davayı kaldıramadı. Bir şey yapacak durumda değildi. Bir seneden beri tehdit ediyordu. Çekmediler. Bu da bugün geldi vurdu" dedi.

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