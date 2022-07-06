Sultanbeyli’de bir garip olay! Koyunun motosikletteki yolculuğu kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, kucağına aldıkları koyun ile yola koyuldu. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kucağına aldıkları koyun ile yoluna devam gençler vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Olay, geçen günlerde İstanbul Sultanbeyli'de meydana geldi.
KOYUNU KUCAĞINA ALDI
Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi kucağına aldıkları koyunu motosiklet ile götürmeye çalıştı.
GÖREN ŞAŞTI KALDI
Şahıslar çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
TEHLİKENİN KIYISINDA
Sürücü ve arkasındaki yolcunun arasına aldığı koyun her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, motosikletli yoluna devam etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Ödeme tarihleri...
- 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için tarih açıklaması: 2022 EGM 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Dolar kuru canlı fiyatlar: Dolar/TL ne kadar? Bugün dolar kaç TL? 2022 güncel dolar yorumları | SON DAKİKA HABERLER
- 4C emekli maaş farkı yattı mı? 2022 Temmuz emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? Emekli memur maaşı ne kadar oldu?
- AÖL 3. dönem sınav tarihleri son dakika açıklandı! 2022 Açık lise 3. dönem sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- EYT'de son durum: Bakan Bilgin tarih vermişti! 3 formül ortaya çıktı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? Komisyon kuruluyor
- YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL parası nereye, hangi bankaya yatırılacak?
- Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gramı fiyatı kaç TL?
- Sirius yıldızı ne zaman çıkar? Sirius - Güneş kavuşumu burçları etkiler mi? 6 Temmuz Sirius - Güneş kavuşumu saat kaçta?
- Benzine zam geldi mi? 6 Temmuz benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
- Arefe günü tatil mi? 8 Temmuz Cuma günü yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?
- SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı?