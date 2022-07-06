06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sultanbeyli’de bir garip olay! Koyunun motosikletteki yolculuğu kamerada

Sultanbeyli’de bir garip olay! Koyunun motosikletteki yolculuğu kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
ABONE OL
Sultanbeyli’de bir garip olay! Koyunun motosikletteki yolculuğu kamerada

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, kucağına aldıkları koyun ile yola koyuldu. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kucağına aldıkları koyun ile yoluna devam gençler vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, geçen günlerde İstanbul Sultanbeyli'de meydana geldi.

KOYUNU KUCAĞINA ALDI

Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi kucağına aldıkları koyunu motosiklet ile götürmeye çalıştı.

GÖREN ŞAŞTI KALDI

Şahıslar çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TEHLİKENİN KIYISINDA

Sürücü ve arkasındaki yolcunun arasına aldığı koyun her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, motosikletli yoluna devam etti.

Motosiklet tepesindeki koyun kamerada MOTOSİKLET TEPESİNDEKİ KOYUN KAMERADA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA