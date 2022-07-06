Trabzon’da dehşete düşüren olay! Manzaraya bakarken düştü hastanede kalp krizinden öldü

İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Yapar, ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşen Yapar, daha sonra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.