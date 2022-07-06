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Trabzon’da dehşete düşüren olay! Manzaraya bakarken düştü hastanede kalp krizinden öldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Trabzon’da dehşete düşüren olay! Manzaraya bakarken düştü hastanede kalp krizinden öldü

Trabzon'da, bir kadın deniz manzarasına baktığı sırada 3 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çok sayıda kırıkları olan yaralı kadını tedavi için hastaneye kaldırdı. Tomografisi çekilen kadının kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 66 yaşındaki kadın kurtulamadı.

Trabzon'da yaşanan olay, Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu ve kardeşi ile yamaçtan deniz manzarasına bakmak isteyen Ayşen Yapar, ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düştü.

İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Yapar, ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşen Yapar, daha sonra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

3 çocuk annesi Yapar, burada tomografi çekimine alındı. Bu sırada kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yapar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayşen Yapar'ın cenazesi, Akyazı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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