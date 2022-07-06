06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Sultanbeyli’de motosiklet tepesindeki koyun kamerada
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, kucağına aldıkları koyun ile yola koyuldu. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kucağına aldıkları koyun ile yoluna devam gençler vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.