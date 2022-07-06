Sultanbeyli’de motosiklet tepesindeki koyun kamerada

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, kucağına aldıkları koyun ile yola koyuldu. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kucağına aldıkları koyun ile yoluna devam gençler vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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