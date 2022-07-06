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Sultanbeyli’de motosiklet tepesindeki koyun kamerada

İHA
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Giriş: 06.07.2022 14:57
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, kucağına aldıkları koyun ile yola koyuldu. Etraftaki vatandaşların şaşkın bakışları arasında kucağına aldıkları koyun ile yoluna devam gençler vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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Motosiklet tepesindeki koyun kamerada
Motosiklet tepesindeki koyun kamerada
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