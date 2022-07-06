Kırıklareli’de 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5 yaşındaki küçük çocuk toprağa verildi!
YAŞAM DHA
Kırklareli'de dün şarampole devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 6 kişiden 5 yaşındaki Berat Çiftçi, Edirne'de toprağa verildi. Cenazede baba Mahir Çiftçi büyük üzüntü yaşadı. Küçük Berat, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Kırıklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan kaza, dün sabah saat 07.00 sularında TEM otoyolunun ilçe çıkışında meydana geldi.
Edirne'den Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner'in kullandığı 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp, şarampole devrildi.
Kazada, 1'i çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi.
Kazada hayatını kaybedenlerden Berat Çiftçi için Edirne'de, Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Akmescid Camisi'nde öğlende cenaze namazı kılındı.
Cenazeye, Berat Çiftçi'nin ailesi ve akrabaları katıldı.
Cenazede baba Mahir Çiftçi büyük üzüntü yaşadı. Küçük Berat, kılınan namazın ardından Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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