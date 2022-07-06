Niğde’de dehşeti yaşadılar! Traktörle giderken taşlı sopalı saldırıya uğrayan çift yaralandı

Niğde'nin Çitflik ilçesinde yaşanan olay, Kula köyü Armutluk mevkisinde meydana geldi. Resul Yücel, eşi Emel Yücel ve 3 yaşındaki çocuklarıyla yaylada bulunan koyunlarının sütünü sağdıktan sonra traktörle köye dönmek için yola çıktı. Yayla yoluna geldiklerinde Resul Yücel'e aralarında husumet bulunan kuzeni Cumali S., eşi Meral ve kızları Habibe S. taş ve sopayla saldırdı. Taşlardan biri Yücel'in başına isabet etti. Yücel, traktörden düştü. Sürücüsüz kalan traktör şarampole düştü. Traktörün römorkunda yolculuk yapan Yücel'in eşi Emel Yücel de taş ve sopa darbeleriyle başından yaralandı.