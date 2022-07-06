Niğde’de dehşeti yaşadılar! Traktörle giderken taşlı sopalı saldırıya uğrayan çift yaralandı
Niğde’de bir çift traktörleriyle giderken yolda husumetlisi olan kuzeni Cumali S. ile eşi ve kızının taşlı- sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Emel Yücel yoğun bakıma alındı. 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Niğde'nin Çitflik ilçesinde yaşanan olay, Kula köyü Armutluk mevkisinde meydana geldi. Resul Yücel, eşi Emel Yücel ve 3 yaşındaki çocuklarıyla yaylada bulunan koyunlarının sütünü sağdıktan sonra traktörle köye dönmek için yola çıktı. Yayla yoluna geldiklerinde Resul Yücel'e aralarında husumet bulunan kuzeni Cumali S., eşi Meral ve kızları Habibe S. taş ve sopayla saldırdı. Taşlardan biri Yücel'in başına isabet etti. Yücel, traktörden düştü. Sürücüsüz kalan traktör şarampole düştü. Traktörün römorkunda yolculuk yapan Yücel'in eşi Emel Yücel de taş ve sopa darbeleriyle başından yaralandı.
Köylüler tarafından baygın bulunan Resul ve Emel Yücel, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukları ise yakınlarına teslim edildi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yoğun bakıma alınan Emel Yücel'in tedavisi sürerken, başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Resul Yücel'in yaralarına dikiş atıldı, kırık olan parmakları alçıya alındı.
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