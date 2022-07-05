Kırklareli’nde feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KIRKLARELİ VALİSİNDEN YENİ AÇIKLAMA

Vali Ekici kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah saat 07.00 sıralarında Edirne'den Bodrum'a seyahat eden otobüs, Lüleburgaz ilçesinde tek taraflı olarak kaza yaptı. Biri çocuk olmak üzere 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 25 tane de yaralımız var. Tek taraflı bir kaza. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aracın yoldan çıkması suretiyle bir kaza olmuş durumda" dedi.