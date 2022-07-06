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Konya’da feci kaza 5 genci hayattan kopardı! Birlikte son fotoğraf boğazları düğümledi…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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Konya’da feci kaza 5 genci hayattan kopardı! Birlikte son fotoğraf boğazları düğümledi…

Konya'da, araçla cipin çarpışması sonucu 5 gencin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 4 kişiden sağlık durumu ağır olan 17 yaşındaki Nisanur Karabulut'un tedavisi, solunum cihazına bağlı olarak devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden Ayşenur Boncuk ve Şevval Karabulut ile yaralanan Dilara Çoban ve Nisanur Karabulut'un yola çıkmadan önce plajda beraber fotoğraf çektirdikleri gün yüzüne çıktı.

Kaza, geçen hafta pazar günü saat 18.00 sularında Konya-Beyşehir kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Dilara Çoban'ın hakimiyetindeki 06 BCA 401 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak karşı istikamete geçip 44 yaşındaki Koray Anık hakimiyetindeki 35 BDP 313 plakalı ciple çarpıştı.

5'İ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (17) ve Ayşenur Boncuk (17) yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Dilara Çoban ve yanındaki Nisanur Karabulut ile cip sürücüsü Koray Anık ve kızı Ela Ceylin Anık (17) yaralandı. Kazada ölen 5 genç, pazartesi günü Konya'da toprağa verildi.

KAZA ÖNCESİ SON FOTOĞRAF

Kazada aynı otomobilde bulunan Dilara Çoban, Ayşenur Boncuk, Şevval Karabulut ile ablası Nisanur Karabulut'un yola çıkmadan önce Beyşehir Gölü Karaburun Plajı'nda birlikte fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

NİSANUR'UN YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralanan Nisanur Karabulut, tedaviye alındığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanarak uyutulmaya başlandı.

Otomobili kullanan Dilara Çoban'ın durumunun ise iyiye gittiği bildirildi.

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan cip sürücüsü Koray Anık'ın taburcu edildiği, kızı Ela Ceylin Anık'ın ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Jandarmanın soruşturmayı tamamlamak için Dilara Çoban'ın tedavisinin tamamlanıp taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi.

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