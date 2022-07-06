Denizli’de lastiği patlayan tır refüje devrildi! Denizli-İzmir karayolu 6 saat trafiğe kapatıldı





O ANLAR KAMERADA

Damacanaların yolu kapattığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın süratle çarptıktan sonra elektriklerin kesilmesi ve devrilen tırdan damacanaların yere düşmesi yer alıyor.

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