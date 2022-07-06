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Denizli’de lastiği patlayan tır refüje devrildi! Denizli-İzmir karayolu 6 saat trafiğe kapatıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Denizli’de lastiği patlayan tır refüje devrildi! Denizli-İzmir karayolu 6 saat trafiğe kapatıldı

Denizli’de dolu su damacanası yüklü tır, ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda yolu kapatan damacanalar sebebiyle, Denizli-İzmir karayolu 6 saat çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kaza; Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; gece saat 04.00 sularında Aydın'dan Antalya'ya dolu damacana götüren 37 yaşındaki Harun Ç. kontrolündeki 07 AC 172 plakalı Iveco marka tır, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarında harekete halindeyken ön lastiklerinden birisinin patlamasıyla kontrolden çıktı. Zikzaklar çizerek ilerleyen tır, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yan yattı.

Kazanın ardından dorsede yüklü olan dolu damacanalar yola fırladı. Sürücünün kendi olanaklarıyla çıktığı aracı farkeden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.



6 SAAT BOYUNCA YOL KAPATILDI
Damacanaların yolu kapatmasının ardından güvenlik güçleri kavşaklardan trafiği durdurarak Denizli-İzmir Karayolunu çift taraflı kapattı. Gece saatlerinde başlayan müdahale sonrası tır yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı. Antalya'dan gelen aile yakınları Harun Ç.'yi sarılarak teselli ederken, damacanaları ise teker teker aile tarafından yol kenarına aldı. Çalışmaların ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.



O ANLAR KAMERADA
Damacanaların yolu kapattığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın süratle çarptıktan sonra elektriklerin kesilmesi ve devrilen tırdan damacanaların yere düşmesi yer alıyor.

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