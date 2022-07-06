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Burdur’da korkutan yangın! 1 ev kullanılmaz hale geldi, 1 ev ağır hasar aldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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Burdur’da korkutan yangın! 1 ev kullanılmaz hale geldi, 1 ev ağır hasar aldı

Burdur'da çıkan yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bir ev de ağır hasar aldı. Yangında yaralanan olmazken ev sahiplerinin yangın sırasında evlerinde bulunmadığı, çalışmak için uzak tarlalarına gittiği öğrenildi.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Ambarcık köyünde 2 ev tamamen yandı.

Edinilen bilgiye göre Salih Çoban'ın evinde başlayan ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının hızla büyüyerek Salih Çoban'ın babası Halil Çoban'ın evine, oradan da komşuları Ünal Oral'ın evine sıçradığı öğrenildi.

Yangın Gölhisar, Tefenni ve Altınyayla itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ambarcık köyü Muhtarı Salih Yalçın tüm müdahalelere rağmen Çoban ailelerinin 2 evinin tamamen yanmaktan kurtulamadığını belirterek evlerden hiçbir eşyanın da çıkartılamadığını söyledi.

Yangın, köyde büyük korku ve paniğe yol açarken kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.

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