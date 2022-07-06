06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Denizli’de lastiği patlayan tır yan yattı! O anlar kamerada
Denizli’de dolu su damacanası yüklü tır, ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlarda yolu kapatan damacanalar sebebiyle, Denizli-İzmir karayolu 6 saat çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.