05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Silivri'de 150 dönüm buğday ekili alan yandı

Son dakika: Silivri'de 150 dönüm buğday ekili alan yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Silivri’de 150 dönüm buğday ekili alan yandı

Son dakika haberleri... İstanbul Silivri'de çıkan yangında 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA