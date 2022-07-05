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Hatay'da yaban keçisi avlayan şahsa 254 bin lira ceza

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.07.2022
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Hatay’da yaban keçisi avlayan şahsa 254 bin lira ceza

Hatay'da yaban keçisi avlayan şahsa 254 bin lira ceza yazıldı. Aynı zamanda zanlının yanındaki 4 sırt çantasında ele geçirilen yaban keçisi eti ve tüfeğe el konuldu.

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