Sivas’ta kamyonet devrildi, anayol trafiğe kapandı! 5 yaralı
YAŞAM İHA
Sivas’ta kamyonetin devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada 5 kişi yaralandı, anayol kısa süre için trafiğe kapandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
M.B. hakimiyetindeki 35 ZD 112 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
5 YARALI
Kazanın etkisiyle araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
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