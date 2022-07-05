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Sivas’ta kamyonet devrildi, anayol trafiğe kapandı! 5 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Sivas’ta kamyonet devrildi, anayol trafiğe kapandı! 5 yaralı

Sivas’ta kamyonetin devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada 5 kişi yaralandı, anayol kısa süre için  trafiğe kapandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.30 sularında Sivas-Kayseri karayolu Koyuncu köyü mevkisinde gerçekleşti.

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

M.B. hakimiyetindeki 35 ZD 112 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

5 YARALI

Kazanın etkisiyle araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kamyonet devrildi! Anayol trafiğe kapandı KAMYONET DEVRİLDİ! ANAYOL TRAFİĞE KAPANDI

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