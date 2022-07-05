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Kırıkkale'de tandırlık alanda yangın!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Kırıkkale’de tandırlık alanda yangın!

Kırıkkale'de üç katlı apartmanın bahçesindeki tandırlıkta meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Yangın, sabah sularında Kırıkkale'de Çalılöz Mahallesi'ndeki Ahmet Ayık Caddesi'nde meydana geldi.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın bahçesinde bulunan tandırlık henüz bilinmeyen bir sebeple yandı.

Dumanın yükselmesiyle vatandaşlar tarafından fark edilen yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tandırlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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