Bodrum’da kaza yaptılar! İngiliz çift hakkında yeni gelişme

İŞ ANLAŞMASI İÇİN GELMİŞLERDİ

Kazada hayatını kaybeden Jake Robert Mclean'in Bodrum'a bir iş anlaşması için geldiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre feci kazada genç yaşında hayata veda eden Jake Robert Mclean'in çeşitli film ve dizilerde oyuncu ve yapımcı olarak yer aldığı öğrenildi.