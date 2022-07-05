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Son dakika: Uşak'ta fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2022 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
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Son dakika: Uşak’ta fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Uşak'ta tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretilen bir fabrikada yangın çıktı, alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

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