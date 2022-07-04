Kocaeli'de korkutan yangın! Boya fabrikasında çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü
YAŞAM DHA
Kocaeli'de bir boya fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 işçi yaralandı.
Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın tamamını sardı. Fabrika boşaltılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Fabrikanın tamamen kullanılmaz hale geldiği yangında elinden ve yüzünden yaralanan işçi İbrahim Şentepe'ye sağıl ekipleri müdahale etti.
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