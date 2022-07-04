04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de korkutan yangın! Boya fabrikasında çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü

Kocaeli'de korkutan yangın! Boya fabrikasında çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
ABONE OL
Kocaeli’de korkutan yangın! Boya fabrikasında çıkan yangın, 2 saatte söndürüldü

Kocaeli'de bir boya fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Organize Caddesi'ndeki boya ve tiner gibi kimyasal maddelerin üretiminin yapıldığı fabrikanın deposunda saat 14.00 sularında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak fabrikanın tamamını sardı. Fabrika boşaltılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye İzmit, Körfez, Derince, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul'dan da takviye ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikanın tamamen kullanılmaz hale geldiği yangında elinden ve yüzünden yaralanan işçi İbrahim Şentepe'ye sağıl ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA