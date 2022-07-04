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Son dakika | İstanbul'un göbeğinde iki grup arasında silahlı çatışma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2022 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022
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Son dakika | İstanbul’un göbeğinde iki grup arasında silahlı çatışma

Son dakika haberi...Fatih Aksaray Küçüklanga caddesi üzerinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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