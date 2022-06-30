Ankara'yı yine sel vurdu! Meteoroloji'nin uyarısı sonrası cadde ve sokaklar göle döndü! 5 günlük hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yoğun yağış uyarısı yapılan Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çok sayıda vatandaş sokakta zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde araçlar suya gömüldü. Su basan binada ise bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada yaşanan selde hayatını kaybeden kişinin bir kadın olduğunu açıkladı. İşte Ankara'dan ilk kareler...
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay, hayatını kaybetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.
SU BASAN EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki 4 katlı Umut Apartmanı'nı da sağanak ile birlikte su bastı. Yokuştan gelen sel suyu binanın içine girdi. Zemin kat ile kot-1'de bulunan daireler suyla doldu. Kot-1'deki evde yaşayan Busenur Doğanay'ın evin suyla dolması üzerine mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine AFAD, iftaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları, binaya girerek arama başlattı. Bir taraftan da suyun tahliye edilmesi için çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğanay'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra evden çıkarılarak ambulansla Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada Doğanay'ın komşuları gözyaşlarına boğuldu.
VALİ: YARDIM İSTEDİĞİNDE SU YÜKSELMİŞ
Ankara Valisi Vasip Şahin, binaya gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, binanın bir anda suyla dolduğunu belirterek, "Eksi 1'de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Komşusu çocuğun yardım talebini, sesini duyduğu için o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler, dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi. Dalgıçlar kapı kapalı olduğu için ve su belli bir seviyeye kadar çıktığı için kapıyı açamadılar. Pencereden girmeye çalıştılar. Suyun tahliyesi de bir kaç motorla yapılmaya çalışıldı. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1'in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş" ifadelerini kullandı.
BİR KİŞİ DE KAYIP
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Ankara Keçiören'de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü.
Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.
UYARI GELMİŞTİ
Bugün (30.06.2022 Perşembe) öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ UYARI
Ankara Valiliği, öğleden sonra şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirilerek, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
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