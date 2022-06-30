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Bartın'da çay taştı! Tekstil fabrikası sular altında kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Bartın’da çay taştı! Tekstil fabrikası sular altında kaldı

Bartın'da Kozcağız Çayı'nın taşmasıyla Kutlubey Demirci Köyünde çalışma yürüten tekstil fabrikası sular altında kaldı. Fabrikadaki oluşan zararın milyonlarca lira olduğu belirtildi.

Bartın'ın Kutlubey Demirci köyünde bulunan tekstil fabrikası Kozcağız çayının taşması sonucunda sular altında kaldı.

650 KİŞİNİN EKMEK KAPISI SU ALTINDA

20 dönüm kapalı alanda kot üretimi yapan ve 650 kişinin çalıştığı fabrikada sular 3 metre kadar yükseldi.

BÜYÜK ZARAR

Fabrikanın idari binaları ve üretim sahasını basan taşkın suları nedeniyle makine ve tekstil ürünleri büyük zarar gördü.

Fabrikadaki zararın milyonlarca TL olduğu ifade edilirken iş makinelerinin de destek verdiği fabrika içi ve çevresinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

650 kişinin ekmek kapısı sular altında kaldı 650 KİŞİNİN EKMEK KAPISI SULAR ALTINDA KALDI

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