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Sivas'ta korkunç olay: Çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Sivas’ta korkunç olay: Çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta bir çocuğun eline saplanan korkuluk demiri korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi'nde müstakil evin bahçesindeki ağaçtan dut toplayan A.Y. (12), dengesini kaybedip düşünce korkuluk demiri eline saplandı.

Sivas’ta korkunç olay: Çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sivas’ta korkunç olay: Çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Ekipler, hidrolik makas ile demiri kesti, A.Y, eline saplanan demir ile Numune Hastanesine kaldırıldı.

Sivas’ta korkunç olay: Çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

A.Y'nin elindeki demir ameliyatla çıkartıldı.

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