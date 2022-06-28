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Alkollü sürücü 6 yaşındaki Mira'yı hayattan kopardı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Alkollü sürücü 6 yaşındaki Mira’yı hayattan kopardı

Bursa'da alkollü sürücünün kullandığı aracın çarptığı 6 yaşındaki Zeynep Mira Güler, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı kazada Güler'in anneannesi Fikriye Yeğit de yaşamını yitirmişti.

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