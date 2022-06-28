İstanbul Tuzla'da şüpheli olay! Ölü bulundu
İstanbul Tuzla'da bir kişi boş arazide ölü bulundu. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şüpheli olayla ilgili emniyet güçleri inceleme başlattı.
Eski Ankara Asfaltı Caddesi Tepeören Trafo Merkezi karşısındaki arazide, yola yakın bölgede bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, orta yaşlardaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Ölen kişinin üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak bir belge çıkmadığı öğrenildi.
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