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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yanarak hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Refüje çarpan araç bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

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