SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma açıldı
Son dakika haberleri | Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle ulaşıma kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla 13 saat sonra trafiğe açıldı.
Olay, saat 05.00 sıralarında Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü çıkışında meydana geldi.
Bolu'da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi.
YOL GÜVENLİK İÇİN KAPATILDI
Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM'in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirdi.
TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinde itibaren yola kayan toprağı temizleme çalışması başlattı.
13 SAAT SONRA AÇILDI
İş makineleriyle toprağın kaldırılmasının ardından temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla TEM'in İstanbul yönü 13 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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