Ankara’da kabus anları! Trafik magandası motokuryeye silah tuttu: O anlar kamerada
Trafikte ortalığı birbirine katan magandalardan biri daha Ankara'dan görüldü. İddiaya göre motokuryeye çarpıp yoluna devam etti. Kuryenin konuşmak için peşine takıldığı şoför daha sonra ortalığı savaş alanına çevirdi. Arabasını durduran maganda, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından üzerinde taşıdığı silahı çıkartıp, motokuryeye tuttu. Vatandaş kamerasına kaydedilen görüntülerde sürücünün, motokuryei silahın kabzasıyla dövüp, kafa attığı görüldü.
Ankara'nın Demetevler ilçesinde motokurye, trafikte tartıştığı otomobil şoförü tarafından silahın kabzasıyla dövüldü. Yürekleri ağza getiren o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
MOTOKURYEYE ÇARPIP YOLUNA DEVAM ETTİ
Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü motokuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay sonrası kurye, sürücüyle konuşma amacıyla otomobili takip etti.
TARTIŞMADA KURYEYE SİLAH TUTTU
Motokuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durarak motokurye ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile, otomobil sürücüsü üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, motokuryeye doğrulttu.
TABANCANIN KABZASIYLA VURUP, KAFA ATTI
Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, motokuryeye önce tabancanın kabzasıyla vurduğu ve sonra kafa attığı görüldü. Dakikalarca darbedilen motokuryeyi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.
Yaşanan arbededen sonra bölgeden uzaklaşan silahlı sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
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