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Son dakika: TEM'de takla atan lüks cip hurdaya döndü: 6 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Son dakika: TEM’de takla atan lüks cip hurdaya döndü: 6 yaralı

Son dakika haberine göre; Bolu TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan lüks cipte bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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