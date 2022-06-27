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Engelli ağabeyini öldüren katilden kan donduran ifade: ‘Acı çekiyordu, kurtardım’

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Engelli ağabeyini öldüren katilden kan donduran ifade: ‘Acı çekiyordu, kurtardım’

İstanbul Büyükçekmece’de bir şahıs, zihinsel engelli kardeşini silahla ile başından vurarak katletti. Katil kardeşin emniyette verdiği ilk ifadesinde, ‘Acı çekiyordu kurtardım’ dediği ortaya çıktı.

Olay, akşam sularında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir sitede yaşandı.

ENGELLİ AĞABEYİNİ BAŞINDAN VURDU

Edinilen bilgiye göre, sitedeki bir evde oturan 28 yaşındaki İbrahim Enes Kaplan, ruhsatlı tabancasıyla 35 yaşındaki ağabeyi zihinsel engelli Kadir Kaplan'ı başından vurarak öldürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından zihinsel engelli Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

'ACI ÇEKİYORDU, KURTARDIM'

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ağabeyini öldüren İbrahim Enes Kaplan'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ağabeyini öldüren İbrahim Enes Kaplan, polise verdiği ilk ifadesinde, 'Acı çekiyordu, kurtardım' dediği öğrenildi.

Kadir Kaplan'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Engelli kardeşini öldürdü! İfadesi... ENGELLİ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ! İFADESİ...

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