25 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada

Zonguldak'ta hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
ABONE OL
Zonguldak’ta hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen bir hortum cep telefonu ile görüntülendi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum korku dolu anlar yaşattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA