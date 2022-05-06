06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dev hortum ağaçları yerinden söktü

Dev hortum ağaçları yerinden söktü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2022 12:45
Son dakika dünya haberi... ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumun ağaçları yerinden söktüğü anların görüntüleri paylaşıldı. Hortum felaketinde ölen olmazken, Butler ve Sedgwick bölgelerinde 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Binlerce kişinin elektriksiz kalmasına yol açan hortum, 100'e yakın evde de hasar bırakmıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dev hortum ağaçları yerinden söktü
Dev hortum ağaçları yerinden söktü
Ukraynalı asker için cenaze töreni
Ukraynalı asker için cenaze töreni
Sivil tahliyeleri başladı mı?
Sivil tahliyeleri başladı mı?
Dünyaya döndüler
Dünyaya döndüler
Rusya 9 Mayıs’ta ne yapacak?
Rusya 9 Mayıs'ta ne yapacak?
Vatikan ve Rus Ortodoks Kilisesi gerilimi!
Vatikan ve Rus Ortodoks Kilisesi gerilimi!
Son durumu A Haber’de anlattı
Son durumu A Haber'de anlattı
Kum fırtınası vurdu! Yüzlerce kişi...
Kum fırtınası vurdu! Yüzlerce kişi...
2 kişinin feci ölümü kamerada
2 kişinin feci ölümü kamerada
Kuzey Kore’den yine füze attı!
Kuzey Kore’den yine füze attı!
İrpin köprüsü müze olacak
İrpin köprüsü müze olacak
Savaşta yeni hedef enerji tesisleri!
Savaşta yeni hedef enerji tesisleri!
Daha Fazla Video Göster