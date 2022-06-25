25 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Oğluna süt alıp dönerken kazada hayatını kaybetti, karısı arayınca telefonu açan olmadı

Oğluna süt alıp dönerken kazada hayatını kaybetti, karısı arayınca telefonu açan olmadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2022
ABONE OL
Oğluna süt alıp dönerken kazada hayatını kaybetti, karısı arayınca telefonu açan olmadı

Antalya Döşemealtı’nda 51 yaşındaki Şakir Biçer, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Biçer'in 4 yaşındaki oğluna süt alıp döndüğü öğrenilirken, kaza yerinde karısının aradığı telefonunu kimse açamadı.

Kaza, geçen akşam saat 23.00 sularında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede hurdacılıkla uğraşan Şakir Biçer, Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ile oğlu ile otobüse binmek üzere durağa gitti.

MİNİK OĞLUNA SÜT ALMAYA ÇIKTI

Biçer, otobüs beklenirken, 4 yaşındaki oğluna süt almak için yolun diğer tarafında bulunan markete gitti.

ŞARAMPOLE ÇIKTI

Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin (47) kullandığı 16 ALC 019 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Biçer, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

TELEFON ÇALDI ÇALDI AÇAN OLMADI

Bu sırada kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı ulaşamayınca da kocasını tanıyanları arayarak durumu bildirdi.

ACI HABER YÜREK YAKTI

Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı. Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Şakir Biçer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.

Oğluna süt almaya giden baba geri dönemedi! OĞLUNA SÜT ALMAYA GİDEN BABA GERİ DÖNEMEDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA