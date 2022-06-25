Oğluna süt alıp dönerken kazada hayatını kaybetti, karısı arayınca telefonu açan olmadı
Antalya Döşemealtı’nda 51 yaşındaki Şakir Biçer, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Biçer'in 4 yaşındaki oğluna süt alıp döndüğü öğrenilirken, kaza yerinde karısının aradığı telefonunu kimse açamadı.
Kaza, geçen akşam saat 23.00 sularında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede hurdacılıkla uğraşan Şakir Biçer, Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ile oğlu ile otobüse binmek üzere durağa gitti.
MİNİK OĞLUNA SÜT ALMAYA ÇIKTI
Biçer, otobüs beklenirken, 4 yaşındaki oğluna süt almak için yolun diğer tarafında bulunan markete gitti.
ŞARAMPOLE ÇIKTI
Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin (47) kullandığı 16 ALC 019 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Biçer, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
TELEFON ÇALDI ÇALDI AÇAN OLMADI
Bu sırada kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı ulaşamayınca da kocasını tanıyanları arayarak durumu bildirdi.
ACI HABER YÜREK YAKTI
Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı. Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Şakir Biçer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.
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