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Haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Haciz gelen otomobilini uçurumdan attı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini 25 metrelik uçurumdan denize attı. Ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi'nde dün gece, otomobiline haciz gelmesine sinirlenen M.N.Ö. aracının el frenini serbest bıraktı.

M.N.Ö, ardından otomobili 25 metrelik uçurumdan denize attı.

Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi.

Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.

Öte yandan, M.N.Ö, aracını uçurumdan atma anlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.



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