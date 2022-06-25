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Kemer’de şiddetli rüzgarda savrulan otel sundurması Alman çifte çarptı! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Kemer’de şiddetli rüzgarda savrulan otel sundurması Alman çifte çarptı! O anlar kamerada

Antalya Kemer’de etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, otelin girişindeki metal sundurma savrularak, plajdan dönen Alman çifte vurdu. O anlar, kameraya saniye saniye yansırken, yere düşen çiftten kadının bacağının kırıldığı ve ameliyat olacağı belirtildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen gün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar sebebiyle Yeni Mahalle'deki otelin girişindeki metal sundurma savruldu.

Otel girişinde sürüklenen sundurma, havada dönerek, plajdan dönen Alman çifte vurdu. Bu anları oteldeki turistler, cep telefonu kamerasına kaydetti.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen turistlere, çevredekiler yardım etti.

Hastaneye kaldırılan ve bacağının kırıldığı belirlenen Alman kadının ameliyat olacağı belirtildi. Beraberindeki turistin de hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi.

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