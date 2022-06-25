Muğla’da fırında çıkan yangın makilik alana sıçradı
YAŞAM İHA
Muğla Bodrum’da 1 fırınının arkasında çıkan yangın, fırına ve makilik alana kadar sıçradı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile sonucunda söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Vedat Türkmen Ortaokulu yanındaki fırının arka bölümündeki atık malzemelerin olduğu noktada bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.
HEM FIRINA HEM DE MAKİLİK ALANA SIÇRADI
Rüzgarla büyüyen yangın, hem fırına hem de fırının arka kısmındaki makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri olay yerine sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Ekipler ve gönüllülerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.
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