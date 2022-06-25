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Muğla’da fırında çıkan yangın makilik alana sıçradı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Muğla’da fırında çıkan yangın makilik alana sıçradı

Muğla Bodrum’da 1 fırınının arkasında çıkan yangın, fırına ve makilik alana kadar sıçradı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Vedat Türkmen Ortaokulu yanındaki fırının arka bölümündeki atık malzemelerin olduğu noktada bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

HEM FIRINA HEM DE MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Rüzgarla büyüyen yangın, hem fırına hem de fırının arka kısmındaki makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri olay yerine sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Ekipler ve gönüllülerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Yangında bir bölümü yanan fırının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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