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Sancaktepe’de hırsızın yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktığı anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.06.2022 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022
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Sancaktepe’de hırsızın yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktığı anlar kamerada

İstanbul Sancaktepe’de bir dükkana arka kapısından giren hırsız, kasadaki 600 lirayı çaldıktan sonra, yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 23 Haziran'da saat 23.20 sularında bir dükkanda yaşandı.

Dükkanın arka kapısını zorlayarak açan kişi, içeri girdikten sonra kasaya gitti. Şüpheli kişi kasadaki 600 TL parayı çaldı.

YÜRÜYEREK GİRDİ, SÜRÜNEREK ÇIKTI

Kasadaki paraları çalan şahıs, daha sonra gizlenmek amacıyla yere yatıp sürünmeye başladı.

Şahıs yürüyerek girdiği iş yerinden sürünerek dışarı çıktı. Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YAKALANDI

Kimliği tespit edilen İ.G. isimli şüpheli şahıs, 24 Haziran tarihinde Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde polislerce yakalandı.

Şüpheli şahıs, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan aynı gün adli makamlara sevk edildi.

Yürüyerek girdi, sürünerek çıktı YÜRÜYEREK GİRDİ, SÜRÜNEREK ÇIKTI

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