Turist çift Antalya’da kabusu yaşadı! O anlar kamerada

Antalya Kemer’de etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, otelin girişindeki metal sundurma savrularak, plajdan dönen Alman çifte vurdu. O anlar, kameraya saniye saniye yansırken, yere düşen çiftten kadının bacağının kırıldığı ve ameliyat olacağı belirtildi.

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