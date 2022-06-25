25 Haziran 2022, Cumartesi
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Turist çift Antalya’da kabusu yaşadı! O anlar kamerada
Antalya Kemer’de etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, otelin girişindeki metal sundurma savrularak, plajdan dönen Alman çifte vurdu. O anlar, kameraya saniye saniye yansırken, yere düşen çiftten kadının bacağının kırıldığı ve ameliyat olacağı belirtildi.