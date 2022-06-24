Diyarbakır’da 22 milyonluk vurgun yapan kuyumcular yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu detaylı araştırmada, 65 mağdur vatandaşı 22 milyon 750 bin 200 TL tutarında dolandırdığı tespit edilen 6 şüphelinin birbirleriyle akraba oldukları ve Diyarbakır'ı 23 Haziran günü terk ettikleri tespit edildi.